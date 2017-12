Grondaankopers kunnen nog niet bouwen in Lindewijk Wolvega

De gemeente Weststellingwerf heeft volgens de CDA-fractie kavels in de Lindewijk in Wolvega verkocht, terwijl ze de grond nog niet helemaal in eigendom had. Het gaat om kavels aan het Heideblauwtje. De grond is eigendom van Staatsbosbeheer en in erfpacht bij It Fryske Gea. De gemeente had de grond al bouwrijp gemaakt, maar kwam er toen achter dat ze een deel van de grond nog niet in eigendom had.

Er wordt gesproken met Staatsbosbeheer over het overnemen van de grond, maar intussen zijn de kavels al wel verkocht. Kopers van de kavels vrezen dat ze niet kunnen bouwen of dat de plannen vertraging oplopen. De CDA-fractie wil nu weten wat de gevolgen zijn en of de gemeente werkt aan een oplossing van het probleem.