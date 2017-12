Wantrouwen en vragen over mogelijke gaswinning bij Ternaard

De roep van overheden om mee te denken over compensatie voor de mogelijke winning van gas bij Ternaard, heeft in eerste instantie veel vragen en ook wantrouwen opgeworpen. Dat werd maandagavond duidelijk op een bijeenkomst voor inwoners van het dorp. De NAM heeft een vergunning aangevraagd voor het boren naar gas bij Ternaard. Daarover moet nog een besluit worden genomen.

Verbetering omgeving

Het ministerie van Economische Zaken, de provincie, de gemeente Dongeradeel, de NAM en Wetterskip Fryslân willen met de dorpsbewoners in kaart brengen, hoe het verder moet met de gaswining en de voorwaarden ervoor. Als de gaswinning doorgaat, komt er veel geld vrij voor verbetering van de streek. Daarover willen de overheden en de NAM ook in gesprek met de inwoners van Ternaard. Die zijn voorlopig zeer kritisch, al is Dorpsbelang wel positief over het proces.