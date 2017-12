In zwembad De Welle in Drachten heeft dinsdagmorgen korte tijd brand gewoed. De brand was in een sauna in het zwembad. Personeelsleden probeerden eerst het vuur te blussen en kregen daarbij rook binnen. Zij zijn behandeld door ambulancepersoneel.

De brandweer nam het blussen over en had het vuur snel onder controle. De brandweer was met meerdere auto's naar de Welle gegaan. Het zwembad werd uit voorzorg ontruimd. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend.