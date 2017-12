De voedselbank in Weststellingwerf krijgt voor dit jaar toch nog een subsidie van 5000 euro. Eerder werd een voorstel in de begrotingsraad nog weggestemd, maar dinsdagavond was een meerderheid voor de door de fractie van de PvdA ingediende motie. Het geld is bedoeld om gezinnen met kinderen het komende jaar elke twee weken groente, fruit en zuivel te geven.