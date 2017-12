Twee drugsrijders in Leeuwarden aangehouden

De politie in Leeuwarden heeft twee drugsrijders van de weg gehaald. Een 20-jarige inwoner van Leeuwardern werd in de Wijbrand de Geeststraat aangehouden. Er is na de eerste drugstest een bloedproef bij hem afgenomen. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur. Dat kreeg een 19-jarige automobilist uit Hurdegaryp ook. Die werd in dezelfde straat aan de kant gezet. Ook van deze bestuurder is een bloedproef afgenomen.