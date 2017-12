Vrijwilligers beginnen zoekactie naar vermiste Remon

Een groep mensen zal dinsdagochtend op zoek naar de vermiste Remon Bruinsma uit De Westereen. De groep verzamelt zich om 9.00 uur bij restaurant E10 bij Ryptsjerk en zal vanaf daar verder naar Leeuwarden. Ze komen om 9.30 uur bij elkaar bij de C&A op de Nieuwestad. De oproep komt van Andrea Elzinga op Facebook. Ze vindt dat de vermissing al veel te lang duurt en wil daarom zelf in actie komen. Ze hoopt zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Het bericht is al ruim 1.400 keer gedeeld op Facebook.

De 18-jarige Remon Bruinsma wordt sinds donderdagnacht vermist. Hij was toen op stap in Leeuwarden, maar is tot nu toe niet thuis gekomen. De politie heeft de afgelopen dagen met boten, honden en een helikopter gezocht in Leeuwarden.