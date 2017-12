Afslaande 45-km-auto geramd door inhaler die doorrijdt

Een doorrijder na een ongeluk in Houtigehage is maandag door de politie aangehouden. De bestuurder had met zijn donkergekleurde Volkswagen aan het eind van de middag een ongeluk veroorzaakt. Op de Folgersterloane wilde een 45-km-auto links afslaan. Auto's daarachter remden af, maar de Volkswagen haalde hard de rij auto's in. Hij ramde daarna de 45-km-auto van achteren.

De bestuurder van de afslaande auto is door ambulancepersoneel onderzocht. Later bleek dat hij niet gewond was. De doorrijder is later aangehouden. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs.