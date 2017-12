Dronken Urker rijdt langzaam in beschadigde auto op A32

De politie heeft zondagavond bij Akkrum een dronken Urker van de A32 gehaald. Hij viel op bij de politie omdat hij langzaam reed en zijn auto veel schade had. De 31-jarige beginnend bestuurder uit Urk had te veel drank op. Later diezelfde nacht ontdekte de politie een kapot gereden lantaarnpaal op de Werpsterhoek, vlakbij Wirdum. Tegen de automobilist uit Urk zal een proces-verbaal worden opgemaakt.

Eerder diezelfde avond werd een 20-jarige Leeuwarder betrapt op rijden onder invloed van drugs. Dat bleek uit een speekseltest. De man kreeg een rijverbod van 24 uur. Hij werd aangehouden in de Wybrand de Geeststraat.