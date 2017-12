De beloften van Sportclub Cambuur hebben maandagavond de wedstrijd in de reservecompetitie tegen Jong NEC verloren. Het werd 3-2 in Nijmegen voor de thuisploeg.

Cambuur kwam vroeg in de eerste helft op achterstand, maar boog de stand door doelpunten van Tyrone Conraad en Nigel Robertha om in een 2-1 voorsprong. In de tweede helft gingen de Leeuwarders toch nog ten onder door twee doelpunten van Jong NEC.