Informateur zet FNP en D66 buitenspel in Súdwest-Fryslân

Informateur Sander de Rouwe adviseert de politieke partijen in Súdwest-Fryslân een coalitie te vormen van CDA, PvdA, VVD en GroenLinks. Verder stelt hij een college voor met vijf wethouders, waarvan het CDA twee levert en de andere partijen elk een. De coalitie kan rekenen op 24 van de 37 zetels in de gemeenteraad. Dit zou betekenen dat FNP en D66 buiten het college zou vallen. Die twee partijen zitten nu in het college van Súdwest-Fryslân.

CDA-gedeputeerde De Rouwe sprak vorige week met alle negen fracties die vanaf aankomend jaar in de nieuwe gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zitten. De gemeenteraad bespreekt het advies donderdag.