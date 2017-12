Oerolfestival onzeker over vervanging Westerkeynterrein

Het is nog lang niet zeker of het Oerolfestival volgend jaar wel door kan gaan. Het lijkt erop dat het hoofdterrein waar Oerol tot nu toe gehouden werd, niet beschikbaar is. De eigenaar van het terrein wil er vakantiehuisjes laten bouwen. En dan is er geen ruimte meer voor een groot festival. De organisatie van Oerol heeft heel Terschelling afgezocht naar andere opties, maar voor zover die er zijn, zijn ze eigenlijk niet te betalen. De gemeenteraad van Terschelling praat maandagavond met de organisatie van Oerol over de situatie.

Een geschikt terrein moet aan heel wat eisen voldoen, zegt algemeen directeur Marelie van Rongen van Oerol. "Je moet riolering hebben, bereikbaar zijn voor het publiek, het mag niet te laag zijn, dan is het te nat, je moet rekening houden met de natuur, en er moet ruimte zijn voor het festival."

Van Rongen zegt het hele eiland te hebben afgezocht. Ze hebben een plek gevonden, maar die is eigenlijk te duur. Dan zou het terrein opgeknipt moeten worden in drie stukken en dan moeten ze drie keer betalen voor stroom en drie keer voor water. "Dat gaat in de papieren lopen."

"Om Oerol te kunnen doen, moeten we een festivalhart hebben. Aflassen willen we niet. Dat wil niemand. Ik ben heb er vertrouwen in dat we er met alle eilanders uitkomen. Maar daar hebben we wel de gemeente bij nodig. Die moet hier wel goed naar kijken. En vooral snel."