Provincie wil mogelijk andere verdeling cultuurgeld

Er zal de komende vier jaar niet worden bezuinigd op cultuur in Fryslân, al is het wel mogelijk dat de subsidies anders worden verdeeld. Dat zei gedeputeerde Sietske Poepjes in It Polytburo. De culturele instellingen maken zich er grote zorgen over, maar volgens Poepjes moet er vooral beter worden samengewerkt. Zo kunnen nieuwkomers ook in aanmerking komen voor geld van de provincie.

Sommige subsidie-afspraken zijn al in de jaren '70 van de vorige eeuw gemaakt. Komende donderdag houdt de provincie een hoorzitting over dit onderwerp. De oppositie in de Provinciale Staten vindt dat er te weinig visie in de cultuurnota van gedeputeerde Poepjes zit. Zij willen uitstel van de nota.