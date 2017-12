Prijs voor samenwerking bibliotheek en Maeykehiem

De samenwerking tussen de bibliotheek en Maeykehiem in Sint Nicolaasga is met een prijs beloond. Het gaat om een zogenoemde Social Sofa die maandag is aangeboden. De samenwerking tussen de bibliotheek en de zorginstelling betekende eerder dit jaar het behoud van de bibliotheek voor het dorp. De Social Sofa is een betonnen bank, bewerkt met mozaïek door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en staat als symbool voor verbinding.

Maeykes Bibliotheek past goed bij de doelen van een Social Sofa: ontmoetingen realiseren, de leefbaarheid van een wijk verbeteren en het sociaal verbonden zijn tussen bewoners een impuls geven. Daarom is de prijs toegekend. Maeykes Bibliotheek is de provinciale winnaar van een landelijke wedstrijd onder alle bibliotheken in Nederland. In elke provincie is maandag een Social Sofa geplaatst.