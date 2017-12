'Waddenorka' Morgan is in verwachting van een jong. De orka werd in 2010 erg verzwakt aangetroffen in de Waddenzee bij Ameland. Eerst werd Morgan opgevangen in het Dolfinarium. Daarna werd het, ondanks protesten van dierenactivisten, naar een attractiepark op Tenerife gebracht. Volgens de dierendokter van het park gaat het goed met de gezondheid van de 11-jarige vrouwtjesorka.