Familie vermiste Remon doet oproep voor camerabeelden

De familie van de vermiste Remon Bruinsma uit De Westereen roept mensen die camerabeelden hebben van de Leeuwarder binnenstad op om die beschikbaar te stellen. Remon wordt sinds donderdagnacht vermist. Hij was op stap in Leeuwarden. Zijn telefoon werd de volgende dag gevonden, van Remon zelf is nog altijd geen spoort. Ondertussen is er in de Leeuwarder grachten naar hem gezocht en heeft een politiehelikopter boven Leeuwarden gecirkeld. De familie hoopt dat er camerabeelden zijn die meer duidelijkheid kunnen geven over wat er met Remon gebeurd is.

Remon was met klasgenoten van Stenden aan het stappen. In de Doelesteeg raakte hij zijn klasgenoten en ook de jongen bij wie hij zou slapen, kwijt. Volgens wat de familie nu heeft begrepen, is Remon op een gegeven moment door portiers of politieagenten weggestuurd en zat hij tijd voor het gebouw van de C&A aan de Nieuwestad. Hij zou daar misschien hebben zitten wachten op de jongen bij wie hij zou slapen. Om ongeveer drie uur heeft een medewerker van een café nog met hem gesproken en gezegd dat hij zijn jas dicht moest ritsen omdat het koud was. Volgens die man was Remon goed aanspreekbaar. Politieagenten hebben ook nog met hem gesproken en gevraagd of hij een taxi nodig had. Om vier uur is hij nog gebeld. Hij heeft een tweede gesprek zoals het nu lijkt weggeklikt of geweigerd.

Daarna zouden camerabeelden laten zien dat hij in de buurt van de Kleine Kerkstraat was. Een speurhond, ingezet door de familie, leidt naar de achterkant van theater De Harmonie. Bij het water loopt het spoor dood. Maandag is er gezocht in het water van de Westersingel en bij de Prinsentuin door de politie. De familie wil heel graag dat mensen die in Leeuwarden wonen en camera's hebben, de beelden bekijken tussen 2 uur en 6 uur in de ochtend van donderdag 30 november op vrijdag 1 december.