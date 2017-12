Laatste overlevende opent herdenkingsplek Blokhuispoort

De laatste overlevende van de overval op de Blokhuispoort in Leeuwarden - tijdens de Tweede Wereldoorlog - opent vrijdag een bijzondere herdenkingsplaats in de oude gevangenis. De cel waar de nu 94-jarige Gerrit Fokkema als verzetsman in vastzat, wordt voortaan gebruikt als een plaats waar dat verhaal in leven wordt gehouden.

De historische cel is onderdeel van een breder museaal programma waarin het verhaal van de Blokhuispoort wordt verteld. Bezoekers kunnen er verscheidene historische routes volgen. Voor kinderen is er straks een game waarmee ze kennis kunnen maken met de geschiedenis van de Blokhuispoort.