Reder schuldig aan dood bemanning Frisia, maar geen straf

Directeur Van der Ploeg van de rederij van de Frisia is schuldig aan de dood van drie bemanningsleden in 2010. Toch krijgt hij van de rechter geen straf. De Friese oud-bedrijfsleider van het bedrijf, Klaas B., is vrijgesproken. In het vonnis staat dat hij niet verantwoordelijk is voor de fouten.

De Frisia zonk in december 2010 ten noorden van Terschelling. Alle drie bemanningsleden kwamen om het leven. Volgens de rechter heeft de directeur niet genoeg veiligheidsmaatregelen getroffen en de bemanning zou met te weinig training en zonder juist materiaal onderweg zijn geweest. Volgens de rechter is de directeur daarom medeschuldig aan de dood van de bemanningsleden, maar heeft het geen zin om hem een straf op te leggen, omdat ondertussen alle maatregelen zijn genomen om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen.