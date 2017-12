VIDEO: Verhalen uit Kamp Amersfoort

Vanuit het voormalige concentratiekamp Amersfoort worden rondleidingen georganiseerd voor nabestaanden van omgebrachte gevangenen. De organisatoren zoeken die zelf op in de periode dat het precies 75 jaar geleden is. Zo zijn er ook verscheidene Friezen omgekomen door ophanging, uithongering, uitputting, mishandeling of ziekte.

Kamp Amersfoort was een erg wreed kamp, waar de gevangenen altijd bang waren of ze er wel levend vandaan zouden komen, al was het een doorvoerkamp en geen vernietigingskamp. Verhalen van sadistische bewakers, Duitsers, maar ook Nederlanders, vormen een donkere geschiedenis van dit kamp, dat veel minder bekendheid heeft dan bijvoorbeeld kamp Westerbork.

Gids Edie Brouwer verzorgt rondleidingen en vertelt onder andere welke Friezen er in het kamp hebben gezeten. Maar ook andere verhalen, zoals die van de Russische gevangenen, over de rozentuin en nog veel meer.