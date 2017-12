Eigenaar abattoir krijgt boete van 3.000 euro

De eigenaar van het abattoir in Drachten heeft een boete van 3.000 euro gekregen, omdat hij de regels voor het aanvoeren van vee niet heeft nageleefd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij twee controles koeien gevonden die niet vervoerd en aangevoerd mochten worden. Twee veehandelaren kregen boetes van 1.000 euro omdat ze zieke of gewonde koeien hadden aangevoerd. Eén koe had een wond aan de poot die met papier en ducttape was afgeplakt.

De Officier van Justitie vond dat de eigenaar van het slachthuis te weinig toezicht heeft gehouden. De rechter was het daar mee eens.