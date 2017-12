Arriva vernieuwt incheckpalen op treinstations

Openbaar vervoerder Arriva gaat medio januari beginnen met het vervangen van de incheckpalen op Friese treinstations. Het gaat om 173 palen in Fryslân en Groningen. Het inchecken bij de nieuwe palen gaat sneller, waardoor de wachtrijen op drukke tijden minder lang zullen zijn. Het in- en uitchecken is bovendien beter hoorbaar bij de nieuwe palen.

Arriva gaat in andere regio's een experiment doen waarbij ook kan worden ingecheckt met andere kaarten, zoals bijvoorbeeld Duitse openbaarvervoerskaarten of bankpassen. Mogelijk dat zoiets ook op korte termijn mogelijk is bij Friese incheckpalen. De incheckapparaten in de bussen veranderen niet. Arriva nam vorig jaar nieuwe bussen in gebruik waarin ook nieuwe incheckapparaten zitten.