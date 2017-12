Geld voor Sociaal Goudprojecten voor ouderen

Het samenwerkingsproject Sociaal Goud van Miks Welzijn, Hof en Hiem, Thuiszorg en de NHL Hogeschool in De Fryske Marren heeft 25.000 euro subsidie gekregen van de A.S. Talma Stichting. Sociaal Goud zoekt naar nieuwe vormen van sociale steun voor ouderen en heeft in de gemeente meerdere experimenten lopen. Dan gaat het bijvoorbeeld om studenten als au pair en buddy's bij ouderen.

De projecten zijn er vooral op gericht om de leefbaarheid van eenzame ouderen te verbeteren. De subsidie zal worden ingezet om het project uit te breiden. Mensen zonder een baan zouden bijvoorbeeld als buddy bij ouderen aan de slag kunnen.