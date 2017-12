Meer opties voor huurders De Fryske Marren

Verschillende huurdersorganisaties, woningbouwcorporaties en de gemeente De Fryske Marren hebben afspraken gemaakt over het aanbod van huurhuizen in de gemeente. Hiervoor zijn zogenaamde prestatieafspraken ondertekend. Het doel van de afspraken is om genoeg betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen beschikbaar te maken in De Fryske Marren. Zo worden er onder andere in Lemmer, Balk en Joure nieuwe huurwoningen gebouwd. Daarnaast zullen minder huurwoningen worden verkocht. De corporaties willen ook extra inzetten op het duurzamer maken van de woningen, door bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren.

De organisaties zijn van plan om beter samen te werken op het sociale vlak. Zo moet informatie over mensen die problemen veroorzaken, of die zelf problemen hebben sneller gedeeld worden. De afspraken zijn gemaakt in het kader van de Woningwet 2015.