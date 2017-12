Nationaal Park Lauwersmeer heeft nieuwe website

Het Nationaal Park Lauwersmeer heeft een nieuwe website. De website biedt praktische informatie voor de bezoeker en informatie over de natuur in het gebied. Het Nationaal Park is een van de belangrijkste vogelgebieden van West-Europa. Ruim 100 vogelsoorten broeden in het gebied vol water, eilandjes, bos, rietvelden en ruige graslanden en 's winters verblijven er tienduizenden ganzen. Ook de zee-arend broedt er weer sinds een paar jaar. Het park heeft ook de officiële status Dark Sky Park, voor liefhebbers van een heldere sterrenhemel.

De website is betaald door de provincies en gemeenten rondom het Nationaal Park Lauwersmeer.