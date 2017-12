Familie vermiste Remon Bruinsma doet dringende oproep

De familie van de vermiste Remon Bruinsma (18) uit De Westereen doet een dringende oproep aan mensen in Leeuwarden om foto- en filmmateriaal te bekijken van de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag. Tegen Omrop Fryslân zegt de familie heel wanhopig te zijn.

"Kijk alsjeblieft. Als u iemand tegenkomt waarvan u denkt dat het Remon kan zijn, geef dat dan door aan ons of aan de politie via 0900-8844. We denken dat er iets heel ergs aan de hand is," zegt Ansje Dijkstra, de moeder van Remon. "De speurhond van de politie heeft een spoor gevonden dat richting De Harmonie in Leeuwarden gaat. De politie wil daar verder zoeken, maar de sonarboot waarmee ze dat deden, is op het moment in Zeeland aan het zoeken naar een van de vissers die daar vermist raakte met zijn boot."

De oproep van de moeder van Remon is in een uur tijd al meer dan 800 keer gedeeld. De politie gaat maandag verder met de zoektocht naar Remon Bruinsma. Met meerdere boten zoeken ze in een groter gebied. Remon Bruinsma was met zijn vriend Arno Geerdink op stap in Café de Kantelaar, midden in de Oude Doelesteeg. Daar werd hij voor het laatst gezien. Zijn mobiel werd een dag later gevonden op de Nieuwestad dichtbij de C&A.

De politie heeft maandagochtend de politiehelikopter ingezet boven Leeuwarden om naar Remon te zoeken. Tot nu toe is de Westereener nog steeds niet gevonden.