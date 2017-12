Bestuurscricis VVD-Leeuwarden na racistische tweet

Leeuwarder VVD bestuurder Gert-Jaap van Ulzen is opgestapt als penningmeester. Dat heeft de partij na een spoedoverleg bekendgemaakt. Aanleiding zijn twee tweets van Van Ulzen over de anti-Zwarte-Piet-demonstratie in Dokkum van afgelopen zaterdag. Van Ulzen twitterde erover: "Hallo, alle 6 neger fascisten uit Amsterdam in de rel-nicht bus. Ga eens eens even heel rap normaal doen of linea recta naar huis. En vergeet de 40+ witmensen achterin niet mee te nemen. #mafklappers #dokkum." Later kwam daar nog een tweet achteraan met de tekst: "In het eerste busje zitten 6 zwarte fascisten. De rest is opgevuld met witte fans uit het vak journaille..."​ Van Ulzen wil niet publiekelijk reageren omdat dit met het bestuur zo afgesproken is. Maar volgens bestuurslid Joël Heiner is er van een spreekverbod geen sprake.