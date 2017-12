Hoe gaat het nu met de Syrische tijgers?

Hoe gaat het met de twee Syrische tijgers? Anderhalve maand geleden kwamen de twee verzwakte tijgers Sayeeda en Sultan uit een dierentuin in het Syrische Aleppo naar Nederland. In opfangcentrum Felida in Nijeberkoop konden de dieren aansterken en een beter leven krijgen.

"Het gaat heel goed met de tijgers," vertelt verzorgster Erin Liewes. "Ze zijn nu aardig op gewicht. Het vrouwtje Sayeeda is heel speels en onderzoekend. Het mannetje Sultan is wat afwachtender, maar we zien dat hij stap voor stap vooruitgaat. Hij vindt veel dingen nog spannend." De verzorgster biedt verschillende zaken aan, zoals jutezakken, kartonnen dozen en vlees, om natuurlijk gedrag, zoals het afbakenen van het territorium, te stimuleren. De dieren zijn anderhalf jaar oud. "We zoeken voor ons centrum een nieuwe plek en als dat lukt, kunnen ze meeverhuizen en een mooi verblijf krijgen. Als dat niet lukt, gaan ze naar het reservaat Lions Rock in Zuid-Afrika waar ze permanent kunnen blijven."