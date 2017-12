Politie zoekt met boten verder naar vermiste Remon Bruinsma

De politie gaat maandag in Leeuwarden verder met de zoektocht naar de vermiste Remon Bruinsma. De 18-jarige jongen uit De Westereen wordt nog steeds vermist. Hij werd donderdagnacht voor het laatst gezien in de Oude Doelesteeg en op de Nieuwestad in Leeuwarden. Zaterdag werd in de gracht aan de Nieuwestad al naar hem gezocht met een politieboot, maar dat leverde niets op.

Er zal met meerdere boten en in een groter gebied worden gezocht maandag. De politie bekijkt daarnaast beelden van beveiligingscamera's. Mensen die tips hebben, kunnen zich melden bij de politie.