De doneeractie die op touw is gezet ter nagedachtenis van Omrop-verslaggever Dirk Baron heeft tot nu toe al meer dan 10.000 euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar meer onderzoek naar Alzheimer door het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam. Dirk Baron overleed afgelopen dinsdag aan de gevolgen van Alzheimer. Hij is 37 jaar geworden.

De doneeractie is op touw gezet door zijn naasten, in de hoop de ziekte in de toekomst te kunnen voorkomen of genezen.