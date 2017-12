Ternaard is bezorgd over plannen gaswinning

Inwoners van Ternaard maken zich zorgen over de gevolgen van de gaswinning bij het dorp. Met een bijeenkomst in het dorp op maandagavond wil het ministerie van Economische Zaken de onrust wegnemen. Het ministerie wil omwonenden actief betrekken bij de plannen voor de omgeving.

Henk Vellinga is betrokken bij een actiegroep die de gaswinning wil tegenhouden. Hij denkt dat ze er niet uitkomen omdat beide partijen in een patstelling zitten. "De NAM minimaliseert het probleem en zegt dat ze met de hand aan de kraan werken en dat we nog niet zonder gas kunnen, maar wij willen zekerheid hebben dat er niet iets gebeurt zoals dat in Groningen wel het geval is. We willen gewoon niet dat er naar gas wordt geboord, maar ik twijfel of na de vergadering de neuzen dezelfde kant uit staan." Vellinga woont zelf in een oude boerderij uit 1905. "Het zou andersom moeten werken, niet dat wij als bewoners met schade aan woningen moeten bewijzen dat dat door bodemdaling als gevolg van gaswinning komt."

Bij Ternaard en onder het Wad ligt een gasbel van 25 miljard kuub. De NAM zou daar vier miljard uit willen halen.