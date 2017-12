Familie De Vries met de meeste mensen in Fryslân

De achternaam De Vries is de meest voorkomende naam in Fryslân. De naam is meer dan 2100 keer geregistreerd. De naam De Jong eindigde op de tweede plaats met net iets meer dan 2000 vermeldingen. Dijkstra werd derde en wordt bijna 1400 keer genoemd. Dat blijkt uit onderzoek door telefoonboek.nl. Eerder bleek uit een onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag al dat bijna 80 procent van de Friezen zich verbonden voelt met de provincie.