Dokkumer ondernemers hebben schade gehad van manifestatie

De ondernemers in Dokkum hebben het afgelopen weekeinde schade geleden door de anti-Zwarte Pietmanifestatie, dat zegt Eelke Zwart van de ondernemersvereniging in de stad. Niet alle ondernemers hebben schade, zo zegt Zwart: "Het is wisselend. Maar het is duidelijk dat iedereen er wel iets van heeft gemerkt. Er zijn een aantal ondernemers, met name in de cadeausfeer, die het wel behoorlijk gemerkt hebben."

Ook de locatie van de winkels in de stad had een impact op de hoeveelheid schade die de ondernemers uiteindelijk hebben geleden. Voor de winkels in de binnenstad leek het op een redelijk gewone zaterdag. Maar "hoe dichter de winkel bij het de manifestatieterrein lag, hoe meer last de ondernemer van de demonstratie had," vertelt Zwart.

Nog een dreun

De ondernemers in de stad hadden al ingecalculeerd dat er met de intocht een daling in de omzet te zien zou zijn, maar met deze zaterdag was geen rekening gehouden. "Je praat niet over zomaar een zaterdag," zegt Zwart "de zaterdag voor 5 december is voor de meeste ondernemers de beste zaterdag van het jaar. De dag had mogelijk de schade van de dag van de intocht kunnen compenseren. Nu hebben sommige ondernemers er juist een dreun bovenop gekregen, en ik heb gehoord dat het bij sommigen in de duizenden euro's loopt." De financiële schade zorgt er ook voor dat de ondernemers met gemengde gevoelens de hele discussie volgen: "Het is zeer goed dat er een recht van demonstratie is, maar dat gaat nu ten koste van andere mensen, en daar hebben wij moeite mee."

Grote politiemacht

Burgemeester Waanders kijkt over het algemeen positief terug op het weekeinde, en dat heeft met name te maken met het feit dat de manifestatie van de anti-Zwarte Piet groep zonder grote incidenten is verlopen. Met name door de goede voorbereidingen kon het evenement goed verlopen, denkt de burgemeester. Op straat en op de social media was er echter veel kritiek op de grote politiemacht die werd ingezet om de demonstranten te begeleiden. "Dat gebeurt vaak," zegt Waanders, "als het goed loopt zeggen mensen 'er was erg veel politie', en als het slecht verloopt dan zijn er commentaren met de strekking 'waar was de politie'."

Blijdschap over intocht blijft

Waanders vindt het wel zeer vervelend dat de ondernemers nu de dupe zijn geworden van alle commotie. "Wij hebben vorige week gesproken met de ondernemers, wij hebben toen ook gezegd dat de demonstratie door moest gaan, en dat snapten de ondernemers. Het is zeer vervelend voor de ondernemers, en wij zijn blij dat het nu allemaal voorbij is." Ondanks de negativiteit kijkt Waanders met een goed gevoel terug op de hele intocht: "Het is jammer dat dit allemaal moest gebeuren, maar de blijdschap over het grote feest blijft, net zoals alle mooie plaatjes ervan."