Harlingers herdenken omgekomen ouders in Kamp Amersfoort

Als kamp Westerbork het meest bekende Nederlandse kamp van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog is, dan is Kamp Amersfoort het wreedste. In dit doorvoerkamp van de Duitse politie zijn verschrikkelijke wreedheden gebeurd en zijn veel mensen omgekomen. Bijvoorbeeld de opa van Hans Richard Gobes en de vader van Marjolijn Meerlo, beide uit Harlingen en en met elkaar getrouwd.

Voor hun, en andere nabestaanden van slachtoffers, was er zondag een speciale rondleiding in Kamp Amersfoort. Of in ieder geval van wat er van het kamp over is. Een bijzondere ervaring. Al helemaal omdat het dit jaar precies 75 jaar geleden is dat de voorouders van Meerlo en Gobes omkwamen door uitputting en mishandeling. Het was een indrukwekkende en zeer informatieve rondleiding, zo vonden de Harlingers.