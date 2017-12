Een woonboot is zondagavond uitgebrand in een moeras bij Heerenveen. Omdat de boot in een buitengebied in het water lag, was deze moeilijk te bereiken en te blussen. Er moest door de brandweer 300 meter aan slangen worden uitgerold om de boot te blussen. Uiteindelijk werd besloten om de ark gecontroleerd uit te laten branden.

Er waren op het moment van de brand geen personen op de boot aanwezig.