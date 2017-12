Marrit Leenstra rijdt nieuw Nederlands record op 1.500 meter

Marrit Leenstra is zaterdagavond in een nieuw Nederlands record tweede geworden op de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Calgary. Ze deed dat in een tijd van 1.52,06. Ze haalde hiermee ook een flinke hap van haar eigen PR af, dat eerder op 1.53,38 stond. Leenstra heeft dit weekend op elke individuele afstand een PR gereden. De winst op de 1.500 meter ging naar Miho Takagi uit Japan in 1.51,79. Het brons was voor Yekatarina Shikhova in 1.53,52.

Antoinette de Jong reed 1.54,87 en werd daarmee zevende. Ireen Wüst eindigde net naast het podium. Ze werd vierde in 1.53,89.