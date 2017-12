De Elfstedenhal in Leeuwarden is maandag weer gewoon geopend. De storing aan de ijsmachines is verholpen, zodat het ijs weer geschikt is om op te schaatsen. In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de Elfstedenhal te maken met een defect aan de ijsmachines, waardoor het ijs ontdooide. Er kon daarom zondag niet in de hal worden gereden.