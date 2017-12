UNIS Flyers winnen ook van Eindhoven

De ijshockeyers van UNIS Flyers hebben zondag de BeNe-leaguewedstrijd gewonnen van Eindhoven met 5-2. De periodestanden waren 0-0, 1-1 en 1-4.

Mark Hoekstra opende in de tweede periode de score voor de Flyers. De Eindhovenaren maakten in dezelfde periode nog gelijk door een goal van Tom Messie. De Flyers maakten vervolgens in de derde periode het verschil. Met dank aan doelpunten van Adam Bezak, Aldo van Aalderen, Tony Demelinne en Lars van Edel kwamen ze op 5-1. In de slotfase deed Eindhoven nog wat terug, zodat de eindstand op 5-2 kwam voor de Flyers.

De Flyers wonnen zaterdag ook al riant van Luik.