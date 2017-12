Bij een caravanbrand in Nijega, is het vuur overgeslagen naar de schuur waar de caravan in stond. Daarbij zijn verschillende explosies gehoord, naar alle vermoedens van lege tanks. De brandweer is met meerdere wagens uitgereden om het vuur te bestrijden.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Ook is nog onzeker of er mensen in de schuur aanwezig zijn.