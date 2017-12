Streppel: "We hadden deze wedstrijd moeten winnen"

"We hadden deze wedstrijd moeten winnen." Dat zei trainer Jurgen Streppel van SC Heerenveen zondag na afloop van de verliespartij bij Roda JC in Kerkrade. Het werd 2-1 voor de laatst genoteerde van de eredivisie. Volgens Streppel ging zijn ploeg na de 1-1 van Roda te veel mee in het spel van de tegenstander. "We hebben het nog geprobeerd, maar er wordt te snel de lange bal gespeeld." Een andere reden voor het verlies was het niet benutten van kansen, vindt Streppel. "We hadden met rust met één of twee doelpunten voor moeten staan, dan maak je het jezelf veel gemakkelijker." Uiteindelijk scoorde Roda vlak voor het eindsignaal de 2-1.

SC Heerenveen heeft nu zes van de laatste acht wedstrijden verloren. Streppel is daar nog niet mee bezig: "Volgens mij moet je elke wedstrijd an sich analyseren."

Ook aanvoerder Stijn Schaars vindt dat zijn ploeg de weg kwijt was na de 1-1 van Roda. "We spelen daarna lange ballen en gaan mee in hun spel. En dan scoren zij de 2-1. Dat moet beter", zegt Schaars.