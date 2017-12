Sneek Wit Zwart en VV Heerenveen verliezen in hoofdklasse A

Sneek Wit Zwart heeft zondagmiddag de competitiewedstrijd in de hoofdklasse A verloren van RKHVV uit Huissen. Het werd 1-0 voor de thuisploeg. Na een slordige openingsfase, kreeg Kevin Huitema een grote kans op de openingstreffer. De bal ging er echter niet in. Beide ploegen gingen met een 0-0 stand de rust in. In de tweede helft kwam RKHVV op voorsprong, en gaf die niet meer uit handen.

VV Heerenveen

Ook VV Heerenveen ging zondag onderuit. Op eigen veld werd met 4-1 verloren van SDO uit Busum. In de 13e minuut opende SDO de score en aan het begin van de tweede helft werd die score verdubbeld. Han van Dijk deed wat terug voor de Feansters, maar een minuut later maakte SDO de 3-1 en tien minuten voor tijd ook de 4-1.