Scooterrijder gewond na aanrijding in Drachten

Een scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt na een ongeluk met een auto op de Martin Luther Kingsingel in Drachten. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De scooterrijder is door ambulancepersoneel onderzocht en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.