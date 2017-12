SC Heerenveen onderuit bij hekkensluiter Roda JC

Sportclub Heerenveen heeft zondagmiddag teleurstellend verloren op bezoek bij hekkensluiter Roda JC. De ploeg van trainer Jurgen Streppel ging in Kerkrade met 2-1 onderuit.

De eerste helft stond niet bol van de hoogtepunten. De beste kans was voor Michel Vlap. Na een voorzet van Yuki Kobayashi nam Vlap de bal goed aan en zag zijn schot net voor het Roda-doel langs rollen. Ook Henk Veerman en Pelle van Amersfoort kregen kansen op de openingstreffer, maar de bal ging er niet in. Daarna zakte Heerenveen ver terug, en zo gingen beide ploegen met de brilstand de rust in.

Heerenveen kwam na de pauze beter de kleedkamer uit. Henk Veerman, die in de basis de voorkeur kreeg boven Reza, scoorde de 1-0. Na een goede combinatie met Vlap maakte Veerman het voor de goal af. Roda JC gaf echter niet op en kwam een kwartier voor het eind op 1-1 door een rake kopbal van Dani Schahin. Na een rommelige aanval maakte Livio Milts net voor het eindsignaal de 2-1 voor Roda en de Limburgers gaven deze voorsprong niet meer uit handen.