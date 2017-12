"Zwarte Piet discussie zit op slot"

Uitgemaakt worden voor Zwarte Piet door volwassen mensen is vervelend en gebeurt de laatste drie jaar steeds vaker. Dat zegt Habtamu de Hoop. Habtamu is sinds kort raadslid in de gemeente Súdwest-Fryslân en vertelde in het radioprogramma Buro de Vries dat hij merkt dat de discussie op slot zit. Over zijn eigen ervaringen vertelt het politieke talent: "Ik vind Zwarte Piet geen racisme, maar ik vind wel dat het bepaalde beledigingen tegen mij persoonlijk aanwakkert."

De Hoop heeft zelf een donkere huidskleur en heeft dat dit jaar tijdens Sinterklaastijd ervaren. "Afgelopen week fietste er een man met zijn zoontje voorbij, en die zei ineens tegen zijn zoon 'kijk daar loopt nog een Zwarte Piet!". Ik ben de laatste die zal zeuren over racisme, maar als je drie maanden lang veel van dat soort kleine opmerkingen te horen krijgt, dan is dat wel vervelend."

Volgens De Hoop is het in deze tijd van polarisatie steeds moeilijker om te zeggen dat je misschien wel vindt dat Zwarte Piet voor sommige mensen wel pijnlijk is. "Dan krijg je direct iedereen over je heen." De 19-jarige inwoner van Wommels heeft altijd genoten van Sinterklaas en vindt ook niet dat Zwarte Piet per definitie racistisch is of afgeschaft moet worden, maar wijst er wel op dat het door de polarisatie moeilijk is om met een genuanceerde mening te komen. Het zou goed zijn als mensen weer naar elkaar willen luisteren en een echt gesprek met elkaar aangaan, vindt de jonge PvdA-politicus.