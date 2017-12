Een automobilist is zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de N381 bij Wijnjewoude. De auto van het slachtoffer kwam door nog onbekende oorzaak op de kop naast de weg terecht. Hulpdiensten waren massaal aanwezig om het slachtoffer te helpen. De auto lag half in de sloot. De brandweer moest meehelpen om de persoon uit de auto te halen. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer is.