IJsmachines Elfstedenhal draaien weer

Monteurs hebben de ijsmachines in de Elfstedenhal weer aan de praat gekregen. In de nacht van zaterdag op zondag hadden de vier machines te maken met een storing, waardoor het ijs langzaamaan dooide. Net na het middaguur twitterde de ijshal zelf dat de machines weer draaiden. Wel blijft de Elfstedenhal voor de rest van de zondag dicht. Als mensen toch de schaatsen willen onderbinden, worden ze door de Leeuwarders doorverwezen naar de collega's van Thialf in Heerenveen.

— De Elfstedenhal (@DeElfstedenhal) December 3, 2017