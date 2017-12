Friese arbitrage bij duel tussen Chelsea en Atlético Madrid

Hessel Steegstra uit Sneek en Mario Diks uit Leeuwarden zijn aankomende dinsdag als grensrechters actief bij het Champions League duel tussen Chelsea en Atlético Madrid. Jan de Vries uit Gytsjerk is als vierde official actief bij de wedstrijd. Het volledig Nederlandse arbitrageteam staat onder leiding van Danny Makkelie. Kevin Blom en Jochem Kamphuis maken het team compleet. Het duel in groep C is bijzonder belangrijk voor Atlético Madrid, omdat de Spanjaarden de uitwedstrijd in London moeten willen om nog kans te maken op de tweede plaats, en dus toegang tot de knock-out fase van de competitie.