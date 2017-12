Nog steeds geen onderzoeker voor Noordzeeziekte

Er is nog steeds geen wetenschappelijke onderzoeker gevonden die verder onderzoek kan doen naar de Noordzeeziekte. Dat schrijft de stichting Noordzeeziekte op hun Facebook. De Noordzeeziekte is een ernstige aandoening waarbij de patiënten last hebben van hun evenwichtsorgaan en van epileptische aanvallen. Vorig jaar zetten de ouders van het zevenjarige meisje Luna Wassenaar uit Leeuwarden de stichting Noordzeeziekte op, met als doel om geld op te halen voor onderzoek. Het geld voor dit onderzoek is intussen al lang binnen, maar een goede onderzoeker laat nog steeds op zich wachten.

In de hele wereld zijn er maar 25 mensen die de Noordzeeziekte hebben. Tien patiënten uit deze groep krijgen een behandeling in het UMCG in Groningen. Er ligt al een onderzoeksplan, dat positief beoordeeld is door een specialist. Toch is het vinden van een onderzoeker moeilijk. Dat ziet ook kinderarts Tom de Koning: "Het is best lastig om iemand te vinden met precies de goede achtergrond, maar wij zijn zeer actief op zoek en adverteren volop. Groen licht voor ons plan is een enorme stimulans, ook voor potentiële kandidaten."​