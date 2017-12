Stappers zorgen voor problemen in Leeuwarden

De politie in Leeuwarden heeft het in de nacht van zaterdag op zondag druk gehad met verschillende stappers die voor problemen zorgden. Zo waren er rond de klok van half vijf meerdere vechtpartijen op het Ruiterskwartier. Hierbij moest de politie een lange lat gebruiken om de partijen uit elkaar te halen. Hiervoor is tot nu toe nog niemand aangehouden.

Op een eerder moment in de nacht werd een 24-jarige inwoner van Sliedrecht aangehouden omdat hij iemand met een vuist in het gezicht had geslagen. Ook een 26-jarige Leeuwarder moest vanwege een mishandeling mee naar het bureau. De man had een cafébezoeker met een glas geslagen. Aan het einde van de nacht werd nog een 28-jarige Leeuwarder aangehouden bij het Ruiterskwartier omdat hij zich niet aan een gebiedsverbod hield.