Storing in ijsmachines Elfstedenhal: het ijs smelt

Er kan voorlopig niet geschaatst worden in de Elfstedenhal in Leeuwarden. De ijsmachines hebben in de nacht van zaterdag op zondag te maken gehad met een storing, waardoor ze zijn uitgevallen. Monteurs zijn bezig om een van de machines weer aan de praat te krijgen, om zo in ieder geval de lijnen in het ijs te bewaren. In totaal heeft de ijshal 4 ijsmachines. De storing werd zondag vroeg op de ochtend door medewerkers ontdekt. Op dat moment was er extern al een alarm afgegaan waardoor monteurs onderweg waren. Het is nog onduidelijk tot wanneer de storing ongeveer gaat duren, en wanneer er weer geschaatst kan worden in de Elfstedenhal. De verwachting is niet dat dit zondag al gaat gebeuren. De ijshal vraagt mensen om de informatie op de website en op social media te volgen voor de laatste updates.