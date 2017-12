Valpartij achtervolgingsploeg vrouwen, mannen winnen

De Nederlandse achtervolgingsvrouwen hebben zaterdag geen punten gehaald bij de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Calgary. De ploeg, met daarin de Friezinnen Marrit Leenstra, Antoinette de Jong en Lotte van Beek, ging goed van start, maar in de eindfase viel Lotte van Beek. De wedstrijd werd gewonnen door Japan in een nieuw wereldrecord (2.53.88). Duitsland werd tweede in 2.56.76, voor thuisland Canada (2.56.80).

Door de valpartij zijn de achtervolgingsvrouwen nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Om daar te mogen starten, moet Nederland in de top 6 van het wereldbekerklassement staan, of een van de snelste seizoenstijden rijden. Door het resultaat van zaterdag zakt Nederland naar de zevende plaats in het klassement. De ploeg moet daarom bij de laatste wereldbeker van komend weekeinde in Salt Lake City nog vol aan de bak om in de top 6 te komen.

Mannen

De Nederlandse mannen, met Sven Kramer in de ploeg, reden een ijzersterke rit. Ze wonnen dan ook in een tijd van 3.36.11. Dit was de tweede tijd ooit gereden. Japan werd tweede in 3.38.65, voor Noorwegen (3.38.95). De Nederlandse mannen zijn daarmee verzekerd van deelname aan de Spelen.