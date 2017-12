UNIS Flyers zet Leuven aan de kant: 6-0

De UNIS Flyers hebben zaterdagavond in de BeNe-league de thuiswedstrijd gewonnen van Leuven. Het werd 6-0, na de periodestanden 4-0, 0-0 en 2-0.

De Flyers gingen flitsend van start, waarbij in de eerste periode vier keer gescoord werd. Brent Janssen, Ronald Wurm (2x) en Lars den Edel zetten de thuisploeg op 4-0. In de tweede periode werd wat gas teruggenomen, en werd niet gescoord. In de derde periode zetten de Flyers weer aan, en werd door Tony Demelinne en Kevin Nijland gescoord, zodat de eindstand op 6-0 kwam.